وزير الدفاع السوري يطالب بمحاسبة إسرائيل بسبب اعتداءاتها المتواصلة على أراضي بلاده

طالب وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية، ووقف ما تقوم به سلطاته من مجازر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما طالب بمحاسبة إسرائيل على الاعتداءات المتواصلة التي ما زال يشنها ولا سيما على الأراضي السورية.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع خلال مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي، والتي أشار خلالها إلى أن سوريا والعراق وليبيا ولبنان ما زالت تعاني من العدوان والإرهاب لأكثر من 12 عاما متواصلة.

وقال وزير الدفاع السوري إن "هناك تحديا آخر يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ومعاناة شعبها من جرائمه منذ أكثر من 70 عاماً، فهذا الكيان يشكل العامل الأبرز في تهديد أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها، وهو شريك أساسي للولايات المتحدة في اعتداءاتها على المنطقة، بحجة الحفاظ على أمنه المزعوم".

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت، فجر الأحد الماضي، لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، إن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه محيط العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر أن "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".

وأوضح المصدر أن "الفرق الفنية والهندسية في الجيش السوري بدأت بالتوجه إلى أحد المواقع للوقوف على الأضرار ومن ثم الإعلان عنها رسميا".