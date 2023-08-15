خبير: أعلى سعر متر للعقار في مصر لا يتجاوز 3000 دولار

قال الدكتور محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن فكرة تصدير العقار في مصر مطروحة منذ 15 عامًا، ولكن هناك الكثير من العقبات التي منعت هذا الأمر مثل عدم جواز امتلاك الأجانب لأكثر من عقار، ولكن هناك تعديل حدث على هذا القانون يتيح للأجانب شراء أكثر من عقار.



وأكمل "سمير"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن سعر المتر العقار في مصر هو الأرخص في المنطقة .

وتابع محمد سمير:" أعلى سعر متر للعقار في مصر لا يتجاوز الـ3 آلاف دولار، بينما نفس سعر المتر في تركيا فيقدر بـ6 او 7 آلاف دولار".



وأضاف أن شراء العقار في أي دولة في العالم يكون من خلال السؤال عن التصرفات الملكية التي حدثت على هذا العقار، ولكن المفارقة العجيبة في مصر هو أن مصر لا تحتوي على رقم قومي للعقار، خلاف أن السؤال يكون على الشخص المالك للعقار، وليس على العقار.

