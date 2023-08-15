الإمارات تعزي روسيا في ضحايا انفجار محطة الوقود بـ داغستان

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات أعربت عن تعازيها لـ روسيا في وفاة أشخاص في انفجار وحريق بمحطة تعبئة في محج قلعة.

وأضافت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن دولة الإمارات تتقدم بأحر التعازي لحكومة وشعب روسيا الاتحادية ولسلطات جمهورية داغستان والمقيمين فيها، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وهز انفجار محطة تعبئة فى ضاحية محج قلعة مساء الاثنين، ما أسفر عن مصرع 35 شخصا وإصابة 80 آخرين.

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار وقع مساء أمس في محطة تزود بالوقود في عاصمة جمهورية داغستان مدينة محج قلعة إلى 30 شخصا.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان لها، إنه: "تم العثور على 3 جثث أخرى بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في محج قلعة، وارتفع عدد القتلى إلى 30 شخصا".

وأعلنت وزارة الصحة بجمهورية داغستان، سابقا، عن مقتل 12 وإصابة 56 شخصا، بينهم 13 طفلا".