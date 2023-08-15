أول زيارة خارجية.. رئيس وزراء النيجر يصل تشاد

وصل رئيس وزراء النيجر الجديد محمد أمين زين، اليوم الثلاثاء إلى تشاد في أول زيارة خارجية تعيينه في منصبه قبل أسبوع.

والتقى "زين" بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو بحسب ما أورده موقع "صوت أمريكا" الإخباري.

ونقل رئيس وزراء النيجر، رسالة من رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، إلى الرئيس التشادي.

وكان ديبي قد زار نيامي في 30 يوليو، وظهر بشكل ملحوظ في صورة نشرها المتحدث باسم الحكومة، عزيز محمد صالح، وهو جالس إلى جانب الجنرال ساليفو مودي، أحد قادة المجلس العسكري النيجر.

ويعقد اجتماع عسكري لدول غرب إفريقيا لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر، لإعادة الرئيس بازوم، اعتبارا من يوم الخميس في غانا، حيث تدعو روسيا ومالي إلى حل سلمي للأزمة.