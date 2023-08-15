تأجيج الأوضاع الاقتصادية.. الرئيس التونسي يدعو لليقظة تحسبا لأي "محاولات يائسة"

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء إلى ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في إشارة إلى أزمة الحبوب التي تشهدها تونس حاليا.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة بحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية.

وأوضح بيان الرئاسة التونسي أن الرئيس سعيد، عقد اجتماع حضره رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إلى جانب كل من كمال الفقي، وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان، مدير عام الأمن الوطني، حسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال هذا اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب.