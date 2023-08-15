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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالجامع الأزهر، احتفالية كبرى في إطار برنامج «المجلس الحديثي» لختم كتاب «فتح المغيث» للإمام السخاوي، بشرح فضيلة الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء. 

 

وشرح الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، الكتاب بمجلداته خلال 10 سنوات، وزادت محاضراته على 240 محاضرة، تم بثها جميعًا عبر منصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويحضر الاحتفالية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف وطلاب العلم والباحثين من مصر وخارجها.

 

ويعد المجلس الحديثي هذه المرة حدثًا تاريخيًّا نظرًا لأهمية الكتاب وشارحه ومدة الشرح التي بلغت 10 سنوات ومحاضرات متواصلة، ومن المقرر أن تتم إجازة الحاضرين للمجلس.

 

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