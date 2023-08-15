عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر خيالي .. رقم صادم لبيع معطف نجمة تايتانك

نجمة تايتنك
نجمة تايتنك

يعد فيلم تايتانك من أكثر الأعمال الفنية التى أثرت في ملايين المشاهدين في العالم من أجيال مختلفة

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

مش هتحتاج خلع أو حشو تانى .. اختراع مادة تعيد نمو الأسنان

لذا حاز خبر مزاد المقتينات لأحد قطع الملابس التي ظهرت في فيلم تايتانك شهرة عالمية

وتم  عرض معطف ارتدته الممثلة البريطانية كيت وينسلت في فيلم تايتانك الحائز على جائزة الأوسكار في مزاد علني بولاية نيو جيرسي

وبدأ المزاد الذي عرض فيه معطف نجمة تايتانك يوم الجمعة الماضية و سيستمر حتى 13 سبتمبر القادم

معطف تايتنك
معطف تايتنك


قال كين جولدين الرئيس التنفيذي للمزاد أن معطف تايتانك قد يصل سعره إلى 100 ألف دولار.

ارتدت النجمة كيت وينسلت المعطف خلال مشاهد الغرق وإنقاذ ليوناردو دي كابريو في فيلم تايتانك .

والمعطف المعروض في المزاد من فيلم تايتنك مصنوع من الصوف الوردي مع التطريز الأسود ويحمل تصميم ديبورا لين سكوت.

تايتنك فيلم تايتنك المزاد معطف معطف تايتنك سعر معطف تايتنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

لو مش عارف تنتظم على روتين حياتك.. اتبع هذه الحيل يوميا

هل أنت منهم؟ .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ الفتاق

غير الأعصاب.. أسباب متعددة وراء التنميل والخدر

غدة مهملة يستأصلها الأطباء تلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

تحمي جسمك.. مجموعة من الحيل تقوي الأعصاب

طريقة عمل سلطة التبولة الشامية

ترشيحاتنا

لا صحة لبند العودة للأهلي| ميدو يصدم عشاق الأحمر بشأن محمد شريف

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

وزارة الهجرة تعلن تخصيص بريد إلكتروني للرد على معنى استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد

يختصر زمن الرحلة إلى النصف| هذه محطات القطار السريع بين جميع المحافظات

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عكس المتوقع .. دراسة تكشف تأثير سماع الموسيقى وشرب القهوة على المخ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ