سعر خيالي .. رقم صادم لبيع معطف نجمة تايتانك

يعد فيلم تايتانك من أكثر الأعمال الفنية التى أثرت في ملايين المشاهدين في العالم من أجيال مختلفة

لذا حاز خبر مزاد المقتينات لأحد قطع الملابس التي ظهرت في فيلم تايتانك شهرة عالمية

وتم عرض معطف ارتدته الممثلة البريطانية كيت وينسلت في فيلم تايتانك الحائز على جائزة الأوسكار في مزاد علني بولاية نيو جيرسي

وبدأ المزاد الذي عرض فيه معطف نجمة تايتانك يوم الجمعة الماضية و سيستمر حتى 13 سبتمبر القادم

معطف تايتنك



قال كين جولدين الرئيس التنفيذي للمزاد أن معطف تايتانك قد يصل سعره إلى 100 ألف دولار.

ارتدت النجمة كيت وينسلت المعطف خلال مشاهد الغرق وإنقاذ ليوناردو دي كابريو في فيلم تايتانك .

والمعطف المعروض في المزاد من فيلم تايتنك مصنوع من الصوف الوردي مع التطريز الأسود ويحمل تصميم ديبورا لين سكوت.