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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل أكبر سباق للسيارات بالشرق الأوسط بالعلمين.. فيديو

محمد الجباس
محمد الجباس

سلط برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سي، الضوء على فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث قال مراسل البرنامج، محمد الجباس، إن اليوم شهد انطلاق البطولة العربية للجودو وسط مشاركة كبيرة وإقبال واسع من قبل زوار المهرجان.

وذكر أن هناك عدد كبير جدًا من الحضور والسائحين للبطولة العربية للجودو، مشددًا على أن هناك حفلات غنائية وفعاليات ثقافية مختلفة تقدمها إدارة المهرجان بالعلمين الجديدة.

أشار إلى أنه من المقرر انطلاق سباق سيارات من أهم سباقات السيارات في الشرق الأوسط، وسينطلق في 18 أغسطس الجاري، وتحديدًا يوم الجمعة، بجانب استعدادات مكثفة للدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما.

ذكر مراسل برنامج من مصر، في العلمين، محمد الجباس، أن الفعاليات التي نظمها المهرجان متنوعة، وتتضمن حفلة للمطرب حكيم، يوم الخميس، والمطربة أنغام يوم الجمعة المقبل.

وفى وقت سابق قال نجم الأغنية الشعبية حكيم إن مهرجان العلمين ولد كبيرا، وإن المهرجان استطاع في وقت وجيز أن يستقطب نجوم الوطن العربي، وهو دليل على قدرة المهرجان في التنظيم والترتيب الجيد.

وروج النجم حكيم لحفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث نشر البرومو الترويجى للحفل، ضمن فعاليات المهرجان المقرر له الخميس المقبل، وسأل جمهوره على الصفحة: "جاهزين لأقوى حفل بالصيف؟"

العلمين مهرجان العلمين الجديدة محمد الجباس البطولة العربية سباق سيارات الشرق الاوسط

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