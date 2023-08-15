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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من أمهر صُناع المحتوى.. عمرو خليل يهنئ بشير حسن بعد توليه رئاسة CBC

الإعلامي بشير حسن
الإعلامي بشير حسن

هنأ الإعلامي عمرو خليل، الإعلامي بشير حسن، بتوليه رئاسة قناة cbc العامة، قائلًا: :"الفقرة الأولى عزيزة على قلبي، لأن ضيفنا فيها هو زميل وصديق عزيز وأستاذ وإعلامي قدير هو بشير حسن، وأبارك له على توليه مهام مسئوليته".

وأضاف خليل، خلال حلقة برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc،: اليوم هو الأول لتوليه هذه المسئولية لواحدة من أعرق القنوات المصرية الخاصة، ومن أكثرها مشاهدة سواء داخل مصر أو خارجها.


وتابع: :" بشير حسن غني عن التعريف، واسمه دائمًا مرتبط بالكثير من البرامج الحوارية الناجحة على مدار سنوات طويلة، ونقدر نقول إنه واحد من أشطر وأمهر وأحرف صناع المحتوى في مجال البرامج، وخصوصًا برامج التوك شو على مدار الـ15 سنة الماضية".

وأردف: "بشير حسن تولى مسئولية قناة cbc أمس، خلفًا لأخ عزيز جدًا ورجل أحترمه هو الدكتور محمد خضر، الرجل الأكاديمي الفاضل الذي أدار cbc على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات".

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