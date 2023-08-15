لا صحة لبند العودة للأهلي| ميدو يصدم عشاق الأحمر بشأن محمد شريف

أكد أحمد حسام ميدو، أن رحيل محمد شريف عن الأهلي إلى صفوف الخليج السعودي قرار موفق من النادي الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رحيل محمد شريف عن الأهلي في الوقت الحالي صحيح بنسبة 100% خاصة أن عقده لا يزال ممتدا لعام ويكون لاعبا حرا، لذلك ما يفعله الأهلي صحيح".

وأضاف:"بدلا من خسارة محمد شريف مجانا، يستفيد الأهلي بالأموال وبالعرض الخليجي" .

واختتم: "صلاح محسن قادر على القيام بنفس دور محمد شريف في الأهلي، ولكن ما أقوم بتوضيحه، مفيش حاجة في قوانين الفيفا بتقول إن محمد شريف لو رجع الدوري المصري يرجع على ناد معين، فيه نسبة بيع بس ده اللي بيمنحه ليك الفيفا غير كدة لا".

