الخليج السعودي يكشف موقف محمد شريف من اللحاق بمواجهة أهلي جدة

كشف حسين آل دبيس مدير فريق الخليج السعودي عن موقف محمد شريف لاعب الفريق الجديد من اللحاق بمواجهة أهلي جدة في دوري روشن السعودي.

قال آل دبيس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف كان على رأس اهتمامات الخليج السعودي لتدعيم الهجوم، وأتوقع نجاحه واللعب في الدوري السعودي فرصة جيدة له".

أضاف: "محمد شريف سيتطور مع الخليج السعودي وسوف يظهر بشكل مميز".

وعن إمكانية مشاركة محمد شريف في لقاء الخليج المقبل أمام أهلي جدة قال: "بإذن الله أتمنى لحاق شريف بمواجهة أهلي جدة، نحن نعمل على إنهاء إجراءاته كاملة حاليا".

