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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على سبب فشل انتقال نجم الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المفاوضات بين نادي سيراميكا كليوباترا والجزائري أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي، متوقفة حتى الآن.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الراتب المعروض على اللاعب أقل مما يتقاضاه داخل الأهلي، والقندوسي يرغب في الاقتراب من نفس راتبه، وقد تحدث انفراجة قريبًا أو يخرج اللاعب إلى أي نادٍ".

 وكلفت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي، أمير توفيق مدير التعاقدات بملف تمديد عقود بيرسي تاو وعلي معلول والتي تنتهي بنهاية الموسم المقبل، وعقدت اللجنة إجتماعاً في الساعات الماضية شهد الموافقة علي تصور خالد بيبو مدير الكرة علي الشكل النهائي للائحة الكرة بعد ان أجريت عليه تعديلات بما يتناسب مع قيمة العقود الحالية، كما وافقت علي رؤيته لتمديد عقود محمد هاني ومحمد مجدي أفشة واللذين أبديا موافقة نهائية علي البقاء.

 

كما ناقش محمود الخطيب رئيس النادي خلال الاجتماع آخر التفاصيل الخاصة بمعسكر الفريق الأحمر في النمسا المقرر انطلاقه في 24 أغسطس الجاري والمباريات الودية التي جار الاتفاق عليها.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس.. وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها.. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.. 

جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

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