اجتماع عسكري هام بين روسيا وإيران في موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، التقى النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز ناصر زاده، لمناقشة قضايا التعاون الفني العسكري بين موسكو وطهران.

وعقد الاجتماع بين الجانبين على هامش مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، ناقش الجانبان القضايا الحالية للتعاون العسكري والفني العسكري الثنائي، كما تبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والوضع الدولي.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا التزامهما بالحوار الوثيق وتطوير التعاون في المجال العسكري.