دولة أوروبية تعلن تعبئة قوات حرس الحدود.. ماذا يحدث؟

أعلنت إدارة حرس حدود لاتفيا، اليوم الثلاثاء، أنها تجري تعبئة إضافية لحرس الحدود واستدعاء الموظفين من الإجازات بسبب زيادة تدفق المهاجرين على الحدود البيلاروسية.

وجاء في بيان إدارة حرس حدود لاتفيا، المنشور على موقعها: "اعتبارًا من اليوم، 15 أغسطس، تجري دائرة حدود الدولة تعبئة إضافية لحرس الحدود للعمل على تعزيز حماية حدود الدولة الخارجية".

وأضافت: "في الوقت الحالي، تم إيقاف توفير الإجازة السنوية لموظفي حرس الحدود، وتم استدعاء الموظفين الموجودين حاليًا في إجازة سنوية. كما طلبت دائرة حرس الحدود دعمًا إضافيًا من القوات المسلحة اللاتفية”.

يشار إلى أن القرار اتخذ بسبب الزيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد من بيلاروس.