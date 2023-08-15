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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الصيني يستعرض قوته العسكرية بصاروخ جو أرض مدمر.. فيديو

صدى البلد

 أسدلت الصين الستار عن أحد أهم صواريخها العسكرية. K / AKF088C وذلك في استعراض كبير للقوة وفي إطار محاولتها لتعزيز قدراتها العسكرية نظرا لما تواجهه من توترات وأزمات دولية.

صاروخ جو-أرض هو صاروخ موجه يتم إطلاقه من منصات تحلق في الجو كالطائرات الحربية أو المروحيات لضرب أهداف أرضية كالمباني أو العربات.

وهو مصمم ليتم إطلاقه من الأرض إلى الجو بهدف إسقاط الطائرات أو الأهداف الجوية الأخرى كالصواريخ أو الطائرات بدون طيار.

وJian-16 طائرة مقاتلة متعددة المهام من إنتاج شركة شين يانغ لصناعة الطيران في الصين. تم تطويرها على أساس طائرة Jian-11B، وهي نسخة محسنة من طائرة سوخوي Su-27SK الروسية. تستطيع طائرة Jian-16 حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض وقنابل ذكية.

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