نشرة المرأة و الصحة| ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة.. خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد
حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج
قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائدواضرار كبدة الدجاج.
ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة على البحر| شاهد
حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدةة لها خلال إستمتاعها بالأجازة الصيفية على البحر.
اهمها الفول السودانى.. أطعمه تساعد على زيادة طول الطفل
قدم الدكتور عمرو ملش استشارى طب اطفال ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الأطعمه تساعد علىزيادة طول الطفل ..