التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إلى محاسبته

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الجرائم النكراء التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي أدت هذااليوم الى ارتقاء شهيدين فلسطينيين في مخيم عقبة جبر بمدينة اريحا، و اعتبرت ان ذلك امتدادا لحرب مفتوحة وإرهاب منظم ترتكبه اسرائيل، قوة الاحتلال، في جميع انحاء الارض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني.

وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، داعية، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير الفعلية لوضع حد لجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

