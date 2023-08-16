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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء تنظيف النافذة.. سقوط طالبة ثانوي من الدور الخامس

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بنزيف في المخ  وذلك عقب سقوطها من نافذة منزلها بالطابق  الخامس بإحدى مدن  محافظة الدقهلية وذلك أثناء  قيامها بمسح النافذة.

 

تلقت مديرية  أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنصورة، بإصابة طالبة ثانوى وتدعى  "علياء م ا ، 18 عاما  مصابة باشتباه نزيف في المخ وكسور وجروح عقب  سقوط من علو".

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انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة، وبسؤال أسرتها أفادوا بأنها  كانت تقوم بإزالة  أتربة من على نافذه الشقة و اختل توازنها مما أدى إلى سقوطها وحدوث إصابتها ولم تتهم احد بالتسبب في ذلك.

 

وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

اشتباه نزيف اختل توازنها الطابق الخامس قسم شرطة ثان المنصورة مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن

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