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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بخطوات بسيطة .. طريقة عمل رموش الست

صدى البلد

قدّم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل رموش الست..

طريقة عمل رموش الست..

المقادير

½ 2 كوب دقيق أبيض

1 كوب سمنة

2 حبة بيض

2 ملعقة صغيرة سكر أبيض

1 ملعقة صغيرة باكينج باودر

2 معلقة سميد

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة كبيرة قشر ليمون

½ ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بندق مقشر ومبشور

 

مقادير عمل القطر

½ 1 كوب سكر أبيض

½ ملعقة عصير ليمون

½ 2 كوب ماء

الطريقة

 

سخني الفرن لدرجة حرارة 350 درجة

في إناء متوسط الحجم ، ضعي السمنة والسكر واخلطي جيدا ، أضيفي البيض ، قشر الليمون ، الباكينج باودر والفانيليا ثم اخلطي جميع المكونات بيديك جيدا

أضيفي الدقيق إلى العجين واخلطيه معه جيدا ثم قطعي العجين إلى قطع صغيرة

ضعي بيديك كمية قليلة من البندق المبشور في منتصف العجين ثم اغلقيها مرة أخرى وضعيها في صينية ثم في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج

 

لعمل الشربات

كوب سكر + كوب ماء+نصف ليمونه

ضعي السكر في إناء على النار ثم أضيفي الماء والليمون ، اتركيه حتى يغلي وارفعيه من على النار بعد 5 دقائق

أخرجي رموش الست من الفرن وضعيها في طبق التقديم ، انثري عليها البندق المبشور(أو الفستق) شربات ثم قدميه

رموش الست رموش طريقة عمل رموش الست

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