للريجيم .. طريقة عمل بيتزا لايت بالبارميزان

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل بيتزا لايت بالبارميزان لأصحاب الدايت..



للريجيم .. طريقة بيتزا لايت بالبارميزان

المقادير:

رغيف خبز سن طري

1 صدر دجاج مكعبات

حبة طماطم

2 حبة فلفل هالبينو مخلل

½ بصلة جوانح

1/2 كوب من الجبن الشيدر الخفيف.

2 معلقة كبيرة بارميزان مبشور خشن.

ملح – فلفل اسود – زنجبيل – جوزة الطيب – كمون.

طريقة التحضير:

1- يشوح الدجاج مع البصل ويتبل جيدا حتى ينضج تماما، ثم يرفع من على النار، ويفتح الخبز، ونأخذ قعره، ونضيف خليط الدجاج والبصل، ثم الطماطم والمخلل، ويرش بالجبنة، ونكرر للنصف الأخر من الخبز، ويدخل تحت الشواية حتى يَحمَرّ ويذوب الجبن، ويقدم.