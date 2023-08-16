سيراميكا كليوباترا يكشف موعد انطلاق اختبارات الناشئين في نادي العبور

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا انطلاق اختبارات قطاع الناشئين في نادي العبور يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويسعي نادي سيراميكا كليوباترا لتكوين قطاع ناشئين قوي قادر علي اخراج لاعبين الفريق الاول لكرة القدم ودعم منتخب مصر بلاعبين متميزين خلال الفترة المقبلة .

وكان نادي سيراميكا كليوباترا أعلن ، تعيين تامر عبد الحميد "دونجا" قائد الزمالك السابق، مديراً لقطاع الناشئين بالنادي.



وجاء تشكيل قطاع الناشئين كالتالي: تامر عبد الحميد "دونجا" مديرا لقطاع الناشئين، وأحمد نسيم مساعد مدير القطاع، أحمد إبراهيم مديرا إداري للقطاع، وعلاء الجوهري مخططاً لأحمال القطاع.

في سباق اخر أنهى نادي سيراميكا كليوباترا، الاتفاق مع نادي المصري، على انتقال ميدو جابر لاعب الفريق ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتقل ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إلى المصري، بداية من الموسم المقبل.



وفي المقابل تم الاتفاق على انضمام إسلام المزين مدافع فريق المصري ، والمنتخب الأولمبي، الي صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل

وحرصت إدارة سيراميكا كليوباترا، على توجيه الشكر إلى ميدو جابر الذي بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق منذ انضمامه إليه وقت صعوده إلى الدوري الممتاز بجانب دوره البارز مع سيراميكا كليوباترا في الفوز ببطولة كأس الرابطة.