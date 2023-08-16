رسمياً.. عمر حسونة لاعباً لنادي فايد بالقسم الثالث

نجحت لجنة الكرة بنادى فايد فى التعاقد مع عمر حسونة لاعب القناة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثالث .



وقد سبق لعمر حسونة مواليد ٢٠٠١ الحصول علي بطولة منطقة الاسماعيلية مواليد ٢٠٠١ لمدة موسمين ،وفي حوزته ايضا بطولة الجمهورية لمواليد ٢٠٠١ مع ناديه السابق فريق القناة موسم ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

وقد اتم فريق فايد التعاقد مع يوسف حسن لاعب وسط مهاجم فريق القناة ،ومحمد عبد الراضي ظهير ايسر فريق القناة ايضا، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد .

من جانب آخر فقد تلقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي فايد الخسارة وديا امام فريق النور السعودي بهدف للاشيء.