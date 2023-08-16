رسميًا .. الأوليمبي يضم إبراهيم رخا لاعب أبوقير للأسمدة

نجح مجلس إدارة نادي الأوليمبي في التعاقد مع إبراهيم رخا لاعب فريق أبوقير للأسمدة السابق، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.



وحصل نادي الأوليمبي على توقيع رخا ، بعقد يمتد لموسمين فى صفقة انتقال حر في حضور وكيل الاعب ميدو حماية الله .

وسبق لـ ابراهيم رخا اللعب في صفوف طلائع الجيش ،والرجاء المطروحي ، وطنطا ،وابو قير للاسمدة ، ثم في الأخير الانتقال إلى نادي الاوليمبي .

وسبق وأعلن فريق الأوليمبي تعاقده مع علاء شعبان لاعب المنصورة وأبو قير للأسمدة والاهلي وبلدية المحلة السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر ، وعبد الرحمن بوجي لاعب السكة الحديد وكهرباء الإسماعيلية وانبي السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .