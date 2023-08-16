زارا آل سيف: انضمام المنتخب السعودي لتصنيف "فيفا" إنجاز للسيدات

أكدت زارا علي آل سيف، لاعبة المنتخب الوطني السعودي للسيدات، أن كرة القدم النسائية أصبحت ذو شعبية، للمرة الأولى، على نطاق واسع، مشيرة إلى هذا التوقيت، هو المثالي لدعم المرأة، من خلال الساحرة المستديرة.



وأضافت زارا، ان اللاعبات لهن باع طويل، في مساندة بلدانهن، مؤكدة أن المرأة أسهمت في جمع التبرعات بأداء المباريات الدولية، في مختلف القضايا الوطنية، خاصة أثناء الحروب.



وأوضحت علي آل سيف، ان الاتحاد الدولي “فيفا”، يولي لكرة القدم النسائية، أهمية قصوى، ويعتبرها فرصة لنمو اللعبة شعبياً، في الوقت الراهن.



وأبدت لاعبة كرة القدم السعودية، سعادتها بانضمامها للمنتخب الوطني للسيدات، بشكل رسمي إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه، وذلك بعد أن نجح المنتخب الأخضر للسيدات، في تحقيق نتائج متميزة منذ تأسيسه، خلال هذه الفترة القصيرة.



واختتمت اللاعبة، البالغة من العمر 28 عامًا، حديثها، مشيدة بكونها تدربت تحت قيادة المدربين أيمن بودبوس ومهنأ الخالدي، فيما يتم تدريبها حاليًا إبراهيم المترك.



بدأت "زارا" مشوارها، في نادي الترجي، بينما حصدت أول بطولة، هي لقب الهيئة الملكية في الجبيل عام 2022، كما شاركت مؤخرًا فى بطولة كأس العالم للأهداف المستدامة 2023.



يذكر، ان المنتخب الوطني للسيدات خاض 9 مباريات منذ تأسيسه عام 2021، وتوج بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها السعودية في مطلع العام الحالي، الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي، ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.