عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زارا آل سيف: انضمام المنتخب السعودي لتصنيف "فيفا" إنجاز للسيدات

صدى البلد

أكدت زارا علي آل سيف، لاعبة المنتخب الوطني السعودي للسيدات، أن كرة القدم النسائية أصبحت ذو شعبية، للمرة الأولى، على نطاق واسع، مشيرة إلى هذا التوقيت، هو المثالي لدعم المرأة، من خلال الساحرة المستديرة.


وأضافت زارا، ان اللاعبات لهن باع طويل، في مساندة بلدانهن، مؤكدة أن المرأة أسهمت في جمع التبرعات بأداء المباريات الدولية، في مختلف القضايا الوطنية، خاصة أثناء الحروب.


وأوضحت علي آل سيف، ان الاتحاد الدولي “فيفا”، يولي لكرة القدم النسائية، أهمية قصوى، ويعتبرها فرصة لنمو اللعبة شعبياً، في الوقت الراهن.


وأبدت لاعبة كرة القدم السعودية، سعادتها بانضمامها للمنتخب الوطني للسيدات، بشكل رسمي إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعد أقل من عامين على تأسيسه، وذلك بعد أن نجح المنتخب الأخضر للسيدات، في تحقيق نتائج متميزة منذ تأسيسه، خلال هذه الفترة القصيرة.


واختتمت اللاعبة، البالغة من العمر 28 عامًا، حديثها، مشيدة بكونها تدربت تحت قيادة المدربين أيمن بودبوس ومهنأ الخالدي، فيما يتم تدريبها حاليًا إبراهيم المترك.


بدأت "زارا" مشوارها، في نادي الترجي، بينما حصدت أول بطولة، هي لقب الهيئة الملكية في الجبيل عام 2022، كما شاركت مؤخرًا فى بطولة كأس العالم للأهداف المستدامة 2023.


يذكر، ان المنتخب الوطني للسيدات خاض 9 مباريات منذ تأسيسه عام 2021، وتوج بلقب أول بطولة ودية للسيدات تستضيفها السعودية في مطلع العام الحالي، الأمر الذي ساعده على حجز مقعد له في التصنيف الدولي، ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

تحقيق جديد.. طلب عاجل من حسين الشحات بشأن عقوبة الشيبي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بملابس رياضية |شاهد

مديون بربع مليار.. مفاجأة صادمة بشأن الإسماعيلي

شاهد هطول الأمطار على سانت كاترين .. فيديو

هل ترشحت قبل ذلك.. متحدثة البيت الأبيض تثير جدلًا بمنشور باسم الرئيس الأمريكي

بعد أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. مجدي عبدالغني يطرح سؤالاً مثيرًا للجمهور

مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء هيئة للتأمين .. وهذه أهدافها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال والكبار.. كيف يمكن علاج السخونة؟

سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ