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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي العبور يُكرم طبيب فريق 2007 لكرة القدم .. لهذا السبب

صدى البلد

حرص مجلس الإدارة برئاسة المستشار طارق ربيع وبرفقة علاء السيد عضو مجلس الإدارة  ورئيس لجنة الكرة والكابتن عماد قرني عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة علي تكريم الدكتور أحمد النميري طبيب فريق كرة القدم مواليد 2007 .

 

وجاء هذا التكريم  بعد ما أنقذ أحد اللاعبين الذي حدث تصادم مع حارس المرمي وبلع لسانه، وعلي الفور نزل الطبيب مسرعاً إلي الملعب وأنقذ اللاعب.

وتقدم المستشار طارق ربيع، نيابة عن مجلس إدارة النادي بخالص الشكر للدكتور أحمد النميري، مؤكداً أن الطب مهنة إنسانية، ورسالة سامية تتطلب من الطبيب الأمانة والصدق والمهارة والدقة والاطلاع الدائم على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث من تقدم علمى مما يفرض على المجتمع مزيدًا من التقدير والاحترام له .

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