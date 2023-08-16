قتلى وجرحى جراء انفجار ضخم في الدومينيكان

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لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم رضيع وفُقِد أثر 11 وأصيب 59 جراء انفجار قوي لم يُعرف مصدره في منطقة تجارية في محافظة سان كريستوبال بجنوب جمهورية الدومينيكان.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تسبب الانفجار في اندلاع حريق.

وأشار صحفي في وكالة فرانس برس إلى أن رجال الإطفاء كانوا ما زالوا يعملون بعد ظهر الثلاثاء على إخماد الحريق.

وقال الرئيس الدومينيكاني لويس أبي نادر الثلاثاء خلال تفقّده المنطقة المنكوبة "أعبّر عن خالص التعازي لأسر الأشخاص العشرة... الذين لقوا حتفهم".

كما أبلغ عن فقدان 11 شخصا، مشيرا إلى وجود "حوالى 37 شخصا في المستشفيات".

وأصيب 59 شخصا في الانفجار، استنادا إلى الحصيلة الرسمية.

وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم رضيع يبلغ أربعة أشهر.

وأضاف أبي نادر "نحن نبذل كل ما في وسعنا.. للتحقيق بشأن وضع الأشخاص الـ11 المفقودين"، مؤكدا أنه سيكون هناك "تحقيق لمعرفة مصدر هذا الحادث المروّع وأسبابه".

وقالت الحكومة الدومينيكية إن نحو 500 من أفراد قوات الأمن والدفاع المدني وإدارات مكافحة الحرائق انتشروا في المنطقة. واستعين بكلاب للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وشدد أبي نادر على ضرورة "إنقاذ أرواح المتضررين والمصابين".