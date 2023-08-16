34 جثة ملفوفة في المطبخ.. لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك| صور

عثر رجال الشرطة المكسيكية على 34 جثة مقطعة وموضوعة في بلاسيتيك داخل ثلاجات في غرفتين بمنزل عصابة مخدرات.

ألقت السلطات المكسيكية القبض على 6 أشخاص من منطقة بوزا ريكا في ولاية فيراكروز المكسيكية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” خلال الساعات القليلة الماضية.

قالت المدعية فيرونيكا هيرنانديز للصحفيين إن الشرطة والجنود اكتشفوا الجثث داخل غرفتين تسيطر عليهما عصابة مخدرات خلال تبادل لإطلاق النار مع أفرادها.

وفي سياق متصل، ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن السلطات المكسيكية أطلقت سراح بعض الأسرى - ربماكانوا ينتظرون الإعدام - أحياء.

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وقال مسؤولون لوكالة “فرانس برس” شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم طارود مشتبها به اختبأ في المبنى الذي كان يحتجز فيه 3 من المخطوفين.

وضبطت قوات الشرطة خلال مهمتها أيضا سيارة وأسلحة ومخدرات غير محددة.

وتعد ولاية فيراكروز واحدة من أكثر مناطق المكسيك عنفا بسبب القتال بين العصابات المتنافسة للسيطرة على طرق تهريب المخدرات المربحة إلى الولايات المتحدة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية أكثر من 400 ألف جريمة إنهاء حياة منذ بدء الهجوم العسكري المثير للجدل لمكافحة المخدرات في عام 2006.

وسجلت أكثر من 110 آلاف حالة اختفاء منذ عام حيث نسب منهما 1962، نُسب معظمها إلى منظمات إجرامية.

34 جثة ملفوفين في المطبخ..لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك

34 جثة ملفوفين في المطبخ..لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك