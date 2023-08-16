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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير 3 مسيرات أوكرانية في سماء كالوجا

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 3 مسيّرات أوكرانية في سماء كالوجا الروسية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء فوق منطقة كالوجا. 

وأضافت الوزارة أنه لم تقع أية إصابات أو أضرار في محاولة الهجوم التي وقعت حوالي الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية، صباح اليوم الأربعاء، في مقاطعات بولتافا، ودنيبروبرتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا.

وذكرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أنه تم تفعيل إشارة الإنذار في هذه المقاطعات المذكورة في البلاد بالتزامن في الساعة 00:38.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن منذ قليل أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أدى هجوم روسي على ميناء إسماعيل، الذي يستخدم لتصدير الحبوب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوائل أغسطس.

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