بفحوصات طبية شاملة بالقرى.. قوافل حياة كريمة تختتم جولتها العلاجية بمدينة سفاجا

"أم الحويطات" و "النصر"

تقوم قوافل مبادرة "حياة كريمة" العلاجية بختام أنشطتها لشهر أغسطس الجاري، بتقديم خدمات الفحص الطبي لسكان قرى مدينة سفاجا، تحديداً في قريتي "أم الحويطات" و "النصر". ومن المقرر أن تبدأ عمليات الكشف الطبي في القريتين ابتداءً من اليوم الأربعاء، وستستمر حتى غد الخميس، لتُكمل بذلك مسارها العلاجي خلال شهر أغسطس، الذي انطلقت فيه منذ بدايته بقرى الشمال وصولاً إلى منطقة سفاجا.

تُنفَّذ هذه القوافل العلاجية الشهرية تحت رعاية إدارة الصحة في محافظة البحر الأحمر، وتمثل مبادرة "حياة كريمة" جزءًا من جهود المحافظة لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بمختلف مناطقها. وقد انطلقت هذه الجولة العلاجية من قرية "الزعفرانة" شمالًا، التابعة لمدينة رأس غارب، حيث استمرت لمدة يومين.

تضمنت الجولة العلاجية مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية الشاملة، حيث تم تقديم فحوصات طبية وفحوصات تشخيصية متقدمة للمواطنين. وقد نقلت القوافل العلاجية جهودها من قرية إلى أخرى، تاركة وراءها آثاراً إيجابية من الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وخلال شهر أغسطس، اكتملت الجهود العلاجية في مناطق البحر الأحمر، وتم تحقيق تغطية شاملة للمناطق المستهدفة. تهدف المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة في مختلف المناطق والقرى.

تشير خطة القوافل العلاجية إلى أنه بعد انتهاء مرحلة الكشوفات في قريتي "أم الحويطات" و "النصر"، ستكون هذه الجولة هي الأخيرة خلال شهر أغسطس. تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام المحافظة بتوفير الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف المناطق، وتعكس جهودها في تحقيق الصحة والرفاهية للمجتمع المحلي.