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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طبق الفطر السحري|وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف حقيقة تناولها مواد مهلوسة في الصين

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

حسمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الجدل بشأن تأثير تناولها طبق "الفطر السحري" في الصين خلال زيارتها إلى بكين في يوليو الماضي.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت يلين لمذيعة شبكة "سي إن إن" "ذهبت مع هذه المجموعة الكبيرة من الناس، والشخص الذي رتب عشاءنا طلب لنا. كان هناك طبق مشروم شهي لذيذ، ولم أكن على دراية بأن هذا الفطر يحتوي على مواد هلوسة. علمت ذلك لاحقًا، يمكنني أن أخبرك ذلك".

وأضافت: "كنت أقرأ إنه إن كان الفطر مطبوخًا بطريقة جيدة - وأنا متأكدة بأنه كان كذلك في هذا المطعم الجيد - فلن يكون لها تأثير. لكننا جميعًا استمتعنا بطبق الفطر في المطعم ولم يشعر أي منا بآثار سلبية من تناوله".

جاء ذلك بعد أن أفادت تقارير بأن يكون السر وراء السلوك الغريب لوزيرة الخارجية الأمريكية، جانيت يلين خلال رحلتها إلى الصين، هو تناولها في بكين "فطر سحري" يحتوي على مواد هلوسة.

من جانبه، قال الدكتور بيتر مورتيمر، الأستاذ في معهد كونمينغ للنباتات، لشبكة "سي إن إن": "يعتبر فطر لانماوا سامًا لأنه يمكن أن يكون مهلوسًا".

وأضاف "مع ذلك، لم يحدد العلماء حتى الآن المركبات المسؤولة عن التسبب في الهلوسة، حيث يظل الأمر غامضًا بعض الشيء، ومعظم الأدلة غير مؤكدة"، لافتًا "لدي صديق أكله عن طريق الخطأ وحدث له هلوسة لمدة ثلاثة أيام".

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الفطر السحري مواد هلوسة الخزانة الأمريكية

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