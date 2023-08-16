أمريكا تطالب إيران بوقف بيع الطائرات المسيرة لـ روسيا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وحسب الصحيفة، تأتي هذه المباحثات كجزء من مناقشات حول "تفاهم غير مكتوب" أوسع نطاقًا بين واشنطن وطهران، حيث أثارت إدارة الرئيس جو بايدن القضية خلال محادثات غير مباشرة في قطر وعمان هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال مصدران إن المناقشات جرت إلى جانب مفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أدت إلى نقل إيران أربعة مواطنين إيرانيين أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي.

ووفقًا لمسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات، فإن الولايات المتحدة تريد من إيران التوقف عن إمداد روسيا بالطائرات المسيرة التي تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع غيار هذه الطائرات.

وأضاف المسؤول أن طهران - التي تنفي رسميًا استخدام طائراتها بدون طيار في أوكرانيا - طلبت مرارًا من موسكو التوقف عن نشرها في الصراع، لكن واشنطن أرادت "المزيد من الخطوات الملموسة".