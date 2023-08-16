عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فنادق مرسى علم تحتفل باليوم الوطني الإيطالي

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نظم عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة مرسى علم، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الإيطالي، بحضور الآلاف من السائحين الأجانب، وفرق الأنيميشن وعدد من العاملين بالقطاع السياحى وسط تبادل التهاني والتبريكات والرقص على أنغام الموسيقى وحمل أعلام إيطاليا على شواطئ مرسى علم. 

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومنظم فعاليات الاحتفال، بأن آلاف السياح الأجانب شاركوا في الاحتفال باليوم الوطني الإيطالي بمشاركة فرق الأنيميشن حاملين علم إيطاليا في سعادة غامرة تزامناً مع  يوم العطلة الوطني في إيطاليا، وهو ويوم مقدس في الكنيسة الكاثوليكية، ويطلقون عليه عيد الصعود ويحتفلون به في 15 أغسطس ويمثل موسم العطلات الإيطالية. 

 

وكشف كمال أبو سريع، الشيف العمومي بأحد فنادق مرسى علم، أن فعاليات الحفل باليوم الإيطالى شملت بوفيها خاصا من المأكولات والعصائر الطازجة والفواكه الفريش والتَورت والحلويات الغربية، فيما عبر السائحون عن سعادتهم وتبادل التهاني، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة في شواطئ مرسى علم. 

التقاط الصور التذكارية البحر الأحمر الحلويات الغربية الصور التذكارية العاملين بالقطاع السياحي القطاع السياحي الكنيسة الكاثوليكية اليوم الوطنى المنتجعات السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

جوازة كل 34 ثانية.. ومفاجأة صادمة بشأن عدد المواليد في القاهرة والجيزة

بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

كاتب صحفي: تجارة الترانزيت أصبحت من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع للاستفادة من خدمات التأمين الصحي

آمنة يوجه سكرتيري عموم المحافظات بمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

أنا سعودي أنا هلالي| صفقة نيمار.. أغرب بنود عقد لاعب كرة في العالم.. تفاصيل

فيديو مروع.. كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا

للريجيم .. طريقة عمل بيتزا لايت بالبارميزان

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ