فنادق مرسى علم تحتفل باليوم الوطني الإيطالي

نظم عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة مرسى علم، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الإيطالي، بحضور الآلاف من السائحين الأجانب، وفرق الأنيميشن وعدد من العاملين بالقطاع السياحى وسط تبادل التهاني والتبريكات والرقص على أنغام الموسيقى وحمل أعلام إيطاليا على شواطئ مرسى علم.

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومنظم فعاليات الاحتفال، بأن آلاف السياح الأجانب شاركوا في الاحتفال باليوم الوطني الإيطالي بمشاركة فرق الأنيميشن حاملين علم إيطاليا في سعادة غامرة تزامناً مع يوم العطلة الوطني في إيطاليا، وهو ويوم مقدس في الكنيسة الكاثوليكية، ويطلقون عليه عيد الصعود ويحتفلون به في 15 أغسطس ويمثل موسم العطلات الإيطالية.

وكشف كمال أبو سريع، الشيف العمومي بأحد فنادق مرسى علم، أن فعاليات الحفل باليوم الإيطالى شملت بوفيها خاصا من المأكولات والعصائر الطازجة والفواكه الفريش والتَورت والحلويات الغربية، فيما عبر السائحون عن سعادتهم وتبادل التهاني، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة في شواطئ مرسى علم.