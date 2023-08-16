سقوط ضحايا في تحطم طائرة سياحية غرب فرنسا

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص، مصرعهم؛ عندما تحطمت طائرة سياحية في فرنسا، أمس الثلاثاء.

وبحسب "فرانس بلو"، فقد ورد أن الطائرة اختفت ظهر الثلاثاء بين نانت ولا بول في مقاطعة لوار أتلانتيك، غرب فرنسا، بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي.

وعثر رجال الإطفاء في وقت لاحق، على حطام الطائرة، على عمق ثلاثة إلى أربعة أمتار في البحر.

وقالت السلطات المحلية، إن عملية الإنقاذ، عَلِقَت، مساء الثلاثاء؛ بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

وبدأ مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (BEA) في فرنسا، تحقيقا في الحادث.

وفي البداية، تم انتشال شخص واحد فقط من الضحايا من الحطام.

وقاد الطائرة الصحفي التلفزيوني الفرنسي المعروف جيرار لو كلارك ، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية وأكدتها شبكة "سي نيوز" التي يعمل لديها.

وحتى الآن ، لا يوجد إعلان رسمي حول استعادة الضحايا.