وفاة طيار أثناء تحليقه من الولايات المتحدة إلى تشيلي

اضطرت رحلة جوية تابعة لشركة الطيران التشيلية Latam إلى الهبوط في بنما بعد تعرض أحد أفراد طاقم القيادة، لحالة طبية طارئة أسفرت عن وفاته.



وذكرت الشركة في بيان لها، أن الرحلة LA 505، التي كانت في طريقها من مدينة ميامي الأمريكية إلى العاصمة سانتياجو، وعلى متنها 271 راكبا، اضطرت إلى الهبوط في مدينة بنما بسبب حالة طبية طارئة لأحد أفراد طاقم القيادة الثلاثة.

وقالت الشركة إنه على الرغم من تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة؛ إلا أنه بعد تقديم المساعدة الطبية على الأرض، توفي الطيار، مضيفة: "تأثرنا بشدة بما حدث ونقدم خالص تعازينا لأسرة الطيار، ونعرب عن تقديرنا لمسيرته المهنية التي استمرت 25 عاما ومساهمته القيمة، واحترافه وتفانيه".

وأوضحت أن الرحلة استأنفت مسارها مرة أخرى عند الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، عندما أقلعت الطائرة من مطار توكومين الدولي، متجهة إلى سانتياجو دي تشيلي.