حزب الغد يطالب المشاركين في الحوار الوطني بضرورة التوافق حول التوصيات النهائية

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد بعقد جلسات متخصصة لصياغة التوصيات النهائية للحوار الوطنى للأسبوع الثالث؛ حيث من المقرر أن تبدأ هذه الجلسات بعقد جلسة اليوم الأربعاء.

وأكد إسماعيل فى بيان صحفى له أن وصول الحوار الوطنى إلى مراحله النهائية يؤكد مدى نجاح الحوار الوطنى والجهود المثمرة التى قام بها القائمون على الحوار الوطنى من أجل إنجاحه على الرغم من تواجد العديد من التيارات السياسية المختلفة فكريا داخل جلسات الحوار الوطنى.

وأوضح أن الحوار الوطنى يمثل بارقة أمل لإعادة إحياء المشهد السياسى فى مصر بهدف إرساء قواعد الديمقراطية فى عهد الجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ودعا سكرتير عام حزب الغد إلى ضرورة التوافق فيما بين المشاركين فى الحوار الوطنى بشأن التوصيات النهائية للحوار الوطنى والتى من المقرر رفعها إلى رئاسة الجمهورية حتى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.