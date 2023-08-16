تطور مستمر.. نقيب المرشدين بالبحر الأحمر: إنشاء متحف تحت الماء للغطاسين بالغردقة

قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إنه تم وصول نسبة إشغالات الفنادق بالغردقة إلى 100%، مشيرا إلى أن هذا يعتر إنجاز تاريخي فى مجال السياحة، ووجود مدينة الغردقة على البحر الأحمر يجعلها تعمل فى جميع المواسم، ولديها إمكانيات تجذب المزيد من السائحين على مستوي العالم.

وأشاد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الاولي”، بالإنجازات التي حدثت بالفترة الأخيرة على الطرق، والتي ساعدت على وجود سهولة والتحرك من مكان لى مكان بيسر، موضحا أن مطار الغردقة يستقبل حوالي 13 مليون سائح، ويكون على أعلي مستوي.

وتابع بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن مطار الغردقة أصبح عليه طلب كبير من شركات الطيران أن يصبح محطة أساسية للبرامج الخاصة بها، لافتا إلى أن الفنادق فى تطور مستمر، إلى جانب ثراء البحر الأحمر بالشعاب المرجانية والحياة البحرية، لافتا إلى أنه يتم إنشاء متحف تحت الماء للغطاسين له بعد بيئي وتخفيف الضغط على الشعب المرجانية لمشاهدتها.