50 مصابا جراء العاصفة "لان" في اليابان وتحذيرات من السلطات

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء العاصفة "لان" التي ضربت المناطق الواقعة غرب ووسط اليابان مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة إلى نحو 50 شخصا.



وقال تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية ” إن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت أعلى مستوى تحذير طوارئ من هطول أمطار غزيرة في محافظة توتوروي، مشيرا إلى أن السلطات حثت المواطنين على توخي الحذر من حدوث انهيارات طينية وفيضانات.



وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية إلغاء معظم رحلاتها اليوم من وإلى المطارات في غرب ووسط اليابان.

ولفتت إلى أنه قد يتجاوز إجمالي الرحلات الداخلية الملغاة 800 رحلة.