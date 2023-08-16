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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة يوجه سكرتيري عموم المحافظات بمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال لقائه مع سكرتيري العموم بالمحافظات، بضرورة إعطاء الأولوية لمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بكامل طاقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وحلول غير تقليدية للتغلب على أي معوقات لسرعة دخول الخدمة في تلك المجمعات واجراء التنسيقات اللازمة بين المديريات والمناطق التابعة للجهات الحكومية التي ستنتقل لتلك المجمعات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة اجراءات البدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 في قطاعات رصف الطرق، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة ، وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات علي أرض مُختلف المحافظات  لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة .

وشهد اللقاء كذلك متابعة وزير التنمية المحلية لمنظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية  للتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية وإيقاف أعمال البناء المخالف .

كما تابع اللواء هشام آمنة موقف عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات للاطمئنان علي تيسير تقديم الخدمات للمواطنين من الإدارة المحلية بكل سهولة ويسر وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وتبسيط الإجراءات في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مكان واحد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها . 
وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة قيام سكرتيري عموم المحافظات بالمرور بصورة دورية لمتابعة معدلات انجاز المراكز التكنولوجية ومساعدة المواطنين في حل مشاكلهم والاستماع الي شكواهم بما يسهم في تحقيق رضاهم عن تلك الخدمات .

هشام امنة وزير التنمية المحلية مجمعات الخدمات الحكومية سكرتيري العموم

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