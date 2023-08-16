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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يقرر زيارة هاواي متأخرا بعد كارثة حرائق الغابات.. وانتقادات شديدة له

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيسافر إلى هاواي "بأسرع ما يمكن" وسط انتقادات لرده غير المتناسب مع حرائق الغابات في الجزيرة، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

 

وفي حديثه في ميلووكي يوم الثلاثاء ، قال بايدن إنه يريد التأكد من أن الناس في الولاية لديهم "كل ما يحتاجون إليه".

 

وبلغ عدد قتلى الحرائق 101 قتيلاً ، فيما فقد حوالي 1300 شخص.

 

واشتكى سكان هاواي من وتيرة استجابة الحكومة الفيدرالية للكارثة، وأنه لم تسعف الكثيرين وتحمي الأرواح.

 

أثناء تواجده في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير ، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، سأل أحد المراسلين بايدن عن ارتفاع عدد القتلى في هاواي ، وأجاب: "لا تعليق".


 

قال بايدن: "لا أريد أن أعترض طريق عمليات الانقاذ. لقد زرت العديد من مناطق الكوارث.أريد أن أتأكد من أننا لا نعطل جهود التعافي الجارية".

 

تم إرسال أكثر من 500 من أفراد الطوارئ الفيدراليين حتى الآن للمساعدة في جهود الإغاثة ، بما في ذلك 150 متخصصًا في البحث والإنقاذ.

وأضاف بايدن أنه سيتم إرسال موظفين إضافيين إلى ماوي لمساعدة الموجودين بالفعل على الأرض.

وقال إن "جميع الأصول الفيدرالية المتاحة" في المنطقة ستُستخدم في جهود التعافي ، بما في ذلك الجيش الأمريكي وخفر السواحل.

 

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