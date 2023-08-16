موجة حارة تضرب المدينة المنورة وتحذير من السلطات لـ المواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره اليومي عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، أن موجة حارة تضرب منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعا في درجات الحرارة من ( 47 - 48 ) درجة مئوية.



وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات العلا وخيبر والعيص، تبدأ الساعة الـ 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرا.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، الإثنين الماضي، المواطنين إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، تستمر حتى السبت المقبل.

كما دعا الدفاع المدني السعودي إلي البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول المائية، والالتزام بالتعليمات المعلنة.