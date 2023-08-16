عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رواج سياحي.. أحمد غلاب: أشجار المانجروف صورة فنية على شواطئ البحر الأحمر

شواطئ البحر الأحمر
شواطئ البحر الأحمر

أكد الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن أشجار المانجروف تعد صورة فنية على شواطئ البحر الأحمر تساهم في الرواج السياحي.

txt

ممثلو شباب 18 دولة أفريقية يزرعون المانجروف على سواحل البحر الأحمر

 

وأضاف أحمد غلاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن اذا وجدت المانجروف وجدة الحياة البحرية الملائمة، متابعا أن شجرة المانجروف تنتشر بعدة مناطق على ساحل البحر الأحمر.


وتابع الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أنها تنتشر في مدينة الغردقة، بجزيرة ابو منقار، وجزيرة سفاجا، وكذلك في وادي الجمال ومناطق حماطقة وشواطئ علبة، وبعض الجزر البعيدة. 


وفي السياق نفسه أشار الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، إلى أنها تعد من أهم اشجار البحر الأحمر، وتعرف بأسم القرم، والقندل، والشورا، وتعرف بأنها أكثر الأنظمة البيئية الساحلية إنتاجاً.

 

أحمد غلاب أشجار المانجروف البحر الأحمر شواطئ البحر الأحمر محمية الجزر الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

قرار عاجل ضد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وآخرين

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

ممثلو شباب 18 دولة أفريقية يزرعون المانجروف على سواحل البحر الأحمر

ترشيحاتنا

طرح أولى جلسات تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع.. غدا

ليس لها أساسا شرعيا.. طالبان تمنع أنشطة الأحزاب السياسية في أفغانستان

المال الحرام لهم جل الحياة.. حيثيات حكم المؤبد للصوص محل ذهب بالقاهرة

انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا.. تفاصيل

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

سائق وفني يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات تألقن بالفوشيا والأخضر النيون.. برأيك من الأجمل ؟

يمكن أن يدمر غرفة في دقائق| مالكو الدرجات والأسكوتر الكهربائيين في ورطة..تفاصيل

الممنوعون من الشاي باللبن.. تعرف عليهم

34 جثة ملفوفة في المطبخ.. لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك| صور

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ