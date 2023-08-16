رواج سياحي.. أحمد غلاب: أشجار المانجروف صورة فنية على شواطئ البحر الأحمر

أكد الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن أشجار المانجروف تعد صورة فنية على شواطئ البحر الأحمر تساهم في الرواج السياحي.

وأضاف أحمد غلاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن اذا وجدت المانجروف وجدة الحياة البحرية الملائمة، متابعا أن شجرة المانجروف تنتشر بعدة مناطق على ساحل البحر الأحمر.



وتابع الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أنها تنتشر في مدينة الغردقة، بجزيرة ابو منقار، وجزيرة سفاجا، وكذلك في وادي الجمال ومناطق حماطقة وشواطئ علبة، وبعض الجزر البعيدة.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، إلى أنها تعد من أهم اشجار البحر الأحمر، وتعرف بأسم القرم، والقندل، والشورا، وتعرف بأنها أكثر الأنظمة البيئية الساحلية إنتاجاً.