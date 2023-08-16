أوكرانيا تنشر قوات احتياطية لمواجهة التقدم الروسي في خاركيف

أفادت قناة القاهرة الأخبارية، بأنّ الجيش الأوكراني، نشر قوات احتياطية في قطاع كوبيانسك، لمواجهة تقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف شرقي البلاد.

وقال الكولونيل سيرهي تشيريفاتي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الأوكراني، اليوم: «انتهينا من تعزيز المواقع، وصدرت توصيات منهجية محددة وتم إرسال قوات احتياطية».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زار في وقت سابق المواقع الأمامية على الجبهة في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، وذلك في أعقاب زيارته إلى منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا يوم أمس.

وقال زيلينسكي، خلال زيارة إلى مستشفى ميداني: «أشكركم على خدماتكم، وأشكركم على الدفاع عن أوكرانيا في هذا التوسع الجنوبي المهم».

وذكر بيان للرئاسة الأوكرانية، أنّ الرئيس زار 8 ألوية مختلفة، رفقة أندريه يرماك رئيس مكتبه، ونائبه رومان ماشوفيتس.

ويستقبل المستشفى العسكري الذي زاره زيلينسكي ما يصل إلى 200 جريح يوميًا، في ظل احتدام المعارك في الجنوب والشرق، بعدما أطلقت أوكرانيا هجومًا مضادًا بهدف استعادة أراض خسرتها لصالح القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير من العام الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، تحرك الجيش الروسي لمسافة تصل إلى نحو 7 كيلومترات باتجاه بلدة كوبيانسك، إذ أمرت السلطات المحلية في أوكرانيا بإجلاء المدنيين حول المدينة، التي تعد خط دفاع أول عن خاركيف المهمة.