عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القيادة السياسية حرصت على مد قطار التعمير لمطروح عبر 969 مشروعا تنمويا

جمال أبو الفتوح،
جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا لتحقيق طفرة تنموية بمحافظة مرسى مطروح ووضعها على قطار التعمير والبناء بعد عقود من التهميش والإهمال وتجسدت تلك الإنجازات في ضخ 969 مشروع تنموي خلال آخر 3 سنوات بتكلفة 14 مليار جنيه، وذلك في إطار ما أولته الدولة من العمل على مد أيادى التغيير لكل شبر في مصر، انطلاقا من السياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وأولويّات كل إقليم بما يحقق استغلال للفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب.

 

واعتبر أن ضخ شرايين التنمية بمحافظة مطروح، جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية إذ غيّرت الخطة التنموية الشاملة التي وضعتها الدولة، وجه الحياة في المحافظة، في مختلف المجالات وهو ما انعكس مردوده على المواطنين بشكل إيجابي، وذلك ضمن رؤية للقيادة السياسية بإعادة اكتشاف مقومات تلك المحافظة المتميزة حتى تكون قاطرة التنمية ومستقبل الاستثمار، لنشهد في ذلك إنجازات وتطوير في المرافق والخدمات التي ترتبط بحياة المواطن اليومية حيث شهد قطاع مياه الشرب فقط إنشاء 119 مشروعا بقيمة 7 مليارات جنيه، بينما 28 مشروعا في الكهرباء بقيمة مليار جنيه.

 

وقال إن مشروع تطوير غرب مصر، والذي يسعى لرفع قدرة الشبكة الكهربائية بمحافظة مطروح من خلال تطوير الشبكة، وفى مقدمتها محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وتأسيس أول محطة طاقة شمسية بسيوة، يأتي على رأس الإنجازات التي شهدتها محافظة مطروح والتي تمهد لها الطريق بقوة في تعزيز مشاركتها بالتنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات، علاوة على أن مشروعات النقل انعكست على جودة الطرق والربط بين قرى ومدن مطروح والمناطق السياحية بها بما يزيد من إقبال المستثمرين عليها، ومن بينها، تنفيذ أكبر طريق خرساني، هو الأول من نوعه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ازدواج طريق سيوة - مرسى مطروح، ومحور طريق الشهيد مفتاح العشيبى بمطروح لمسافة 3.2 كيلو متر طريق مزدوج، كمحور مروري جديد ييسر حركة السير.


ولفت "أبو الفتوح" إلى أن الرئيس السيسي حرص على مد مشروعات التطوير بمحافظة مطروح في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها تلك المنطقة الواعدة سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية في مستوي المعيشة لأبناء المحافظة، إذ أنها تتمتع بتنوع النشاط الاقتصادي بين زراعي وسياحي وتعديني، كما تمتلك العديد من المقومات السياحية ومنها السياحة العلاجية حيث واحة سيوة منتجعًا طبيعيا للاستشفاء، وهو ما تبلور في عدد كبير من المشروعات القومية منذ 2014, لم تشهدها المحافظة طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبنائها.

جمال أبو الفتوح مرسى مطروح مشروع تنموى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

قرار عاجل ضد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وآخرين

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

طرح أولى جلسات تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع.. غدا

ليس لها أساسا شرعيا.. طالبان تمنع أنشطة الأحزاب السياسية في أفغانستان

المال الحرام لهم جل الحياة.. حيثيات حكم المؤبد للصوص محل ذهب بالقاهرة

انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا.. تفاصيل

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

سائق وفني يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات تألقن بالفوشيا والأخضر النيون.. برأيك من الأجمل ؟

يمكن أن يدمر غرفة في دقائق| مالكو الدرجات والأسكوتر الكهربائيين في ورطة..تفاصيل

الممنوعون من الشاي باللبن.. تعرف عليهم

34 جثة ملفوفة في المطبخ.. لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك| صور

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ