السيطرة على حريق مستودعي مواد قابلة للاشتعال في العقبة بالأردن

اندلع حريق هائل فجر اليوم الأربعاء، في مستودعين تابعين لشركة العقبة اللوجستية بالمنطقة الجنوبية بالاردن.



ووفق موقع "عمون" الإخباري، فإن المستودعين يحويان مواد قابلة للاشتعال وإطارات سيارات وأجهزة كهربائية.

وامتداد الحريق إلى مساحة كبيرة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء التي هرعت إلى المكان من إخماده والسيطرة عليه.

وقال مصدر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إن رئيس سلطة منطقة العقبة نايف حميدي الفايز وصل إلى مكان الحريق للوقوف على مجريات التعامل مع الحادث.



وأوضح المصدر أن أسباب الحريق لم تحدد بعد و أكد أن الخسائر اقتصرت على البضائع ولا يمكن تحديد حجمها حتى اللحظة.