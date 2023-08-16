التعليم تعلن مواعيد تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس التجريبية والرسمية واللغات على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" والتي ستتولى التدريب من خلال نخبة من أساتذة الطب النفسي في مصر.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد دورات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بجميع المحافظات كما يلي :

- الدورة الأولي: تكون موعد الدورة «19أغسطس :21 أغسطس » محافظات الصعيد والقناة.

- الدورة الثانية : تكون موعد الدورة «22 أغسطس - 24 أغسطس » محافظة الدلتا.

- الدورة الثالثة: تكون موعد الدورة من «25 أغسطس - 27 أغسطس» محافظات الأسكندرية والجيزة والقليوبية .

- الدورة الرابعة: تكون موعد الدورة من «28 أغسطس :30 أغسطس» محافظة القاهرة.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل برنامج تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس التجريبية والرسمية واللغات على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" والتي ستتولى التدريب من خلال نخبة من أساتذة الطب النفسي في مصر، وذلك بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسسة (التعليم أولًا)، ومؤسسة ( safe Egypt )، وبرعاية "البنك الأهلى المصري".

وقد أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بإطلاق البرنامج التدريبي والذي يأتي اتساقًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨، وفي إطار خطة الوزارة لبناء شخصية سوية تمتلك المهارات التي تؤهلها للنجاح في الحياة، مؤكدًا أن دور الوزارة هو التربية والتعليم وخاصة التربية الإيجابية وتحقيق التكامل بدعم أبنائنا الطلاب وأسرهم ليكون دور المدرسة مكمل لدور الأسرة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن التعليم قضية مجتمع وأحد أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو تحقيق التكامل مع الوزارات المختلفة وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، واستخدام التعليم في تنمية ودعم قيم المواطنة والانتماء، بمشاركة كافة فئات المجتمع ، ورعاية واكتشاف الموهوبين وتقديم المزيد من الدعم للمتفوقين، وذلك كله في إطار السعي إلى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰"، والتي تعتمد على تضافر مؤسسات الدولة، وتوحيد جهودها لتحقيق أهداف الحكومة المصرية.

وقال الدكتور رضا حجازي أن دور كل من الإخصائي النفسي والإخصائي الاجتماعي تغير في ضوء مفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة لتوفير إخصائيين اجتماعيين ونفسيين أكفاء مدربين علـى التعريف بالأمراض النفسية، وتدريب الإخصائيين بالمدارس والأطفال والشباب بالأسر على التعرف على المرض النفسي وأخطاره وطرق علاجه.