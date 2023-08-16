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رئيس التحرير
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1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

صدى البلد

قدمت إيمان عبد اللطيف، مذيعة “صدى البلد”، تغطية عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-8-2023، مقابل الجنيه المصري حيث واصل الاستقرار للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر.

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وسجّل سعر الدولار أعلى قيمة له مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك الأهلي الكويتي نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

أما الذهب تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة بعد قفزة مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ارتفعت بسعر جرام الذهب إلى زيادة بقيمة 250 جنيها من عيار 21 ، لتعاود الهبوط مجددا مع انهيار سعر الأوقية عالميا وفقدانها 155 دولارا من أعلى سعر في مايو و2056 دولارا لتعود إلى 1901 دولار اليوم.

وفقد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ،  نحو 1000 جنيه دفعة واحد خلال ساعات إذ سجل اليوم 17800 جنيه، بعدما سجل 18800 جنيه قبل عدة ساعات، فيما انخفض من أعلى سعر  سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.

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