مشاورات عسكرية بين روسيا والإمارات في موسكو |تفاصيل

قال ديمتري شوجاييف، مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني، إن روسيا والإمارات العربية المتحدة تجريان مشاورات ثنائية في جميع مجالات التعاون العسكري التقني.

وأوضح شوجاييف في تصريحلت لوكالة تاس الروسية، أن المرحلة الحالية للعلاقات في مجال التعاون العسكري الفني تتميز بتطور التفاعل بين روسيا والإمارات العربية المتحدة مع التأكيد على عنصر التعاون فيها.

وأضاف شوجاييف، أن الإمارات كانت شريكًا موثوقًا لـ روسيا في المجال العسكري لسنوات عديدة، وتجري مناقشة تنفيذ العقود القائمة ومجالات التعاون الواعدة.

ويُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض، وأرض تدريب ألابينو ومطار كوبينكا خارج موسكو في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس.

ويشارك في المعرض وبرنامج الأعمال حوالي 1500 شركة رائدة في صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى 85 شركة ومنظمة أجنبية من سبع دول.