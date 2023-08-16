ميناء دانوب الأوكراني يستأنف عملياته بعد توقفها بسبب القصف الروسي

أفاد نبأ عاجل نقلته وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، أن ميناء دانوب الأوكراني يستأنف عملياته بعد توقفها بسبب قصف روسي خلال الليل.



كانت قد رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريح ستيان جنسن مدير المكتب الخاص للأمين العام لـ حلف الناتو، بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة ووصفته بأنه "قصة مزيفة".

وكان ستيان جنسن، قال إن أوكرانيا يمكن أن تصبح عضوًا في الناتو إذا تنازلت عن بعض أراضيها لـ روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، لراديو سبوتنيك، اليوم الأربعاء، إن هذه قصة مزيفة لها أهداف سياسية معينة.