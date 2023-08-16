تطبيقه هذا العام.. إطلاق نموذج جديد من مدارس التعليم الفني تحت مظلة «ابدأ»

قالت بسنت حسين، مسئولة فى قطاع التدريب بـمبادرة ابدأ، إن مدارس “ابدأ” الوطنية للعلوم التقنية هي نموذج جديد من مدارس التعليم الفني، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى تطبيقه هذا العام، وتم البدء بمدرستين، الأولى: مدرسة “ابدأ” للعلوم التقنية فى بدر، متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، والأخرى مدرسة “ابدأ” للعلوم التقنية فى دمياط فى مجال اللوجيستيات وإصلاح السفن.

وأضافت بسنت حسين، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن تلك المدارس تعتبر منظومة متكاملة، حيث ستكون معتمدة دوليا.

وأوضحت أنه سيتم فحصها من لجان من الخارج لتكون طبقا للمعايير الدولية، حتى المناهج التي سيتم دراستها ستكون طبقا للمعايير الدولية أيضا.

وذكرت أن تلك المدارس ستكون مفيدة للطالب، حيث ستكون مواكبة للسوق المحلية والدولية، لافتة إلى أنه سيتم توفير نسبة 10% من الطلاب الذين سيحصلون على شهادات اعتماد دولية، لافتة إلى أن التدريب الذي يتم تقديمه للطلاب يكون فى جهات مختلفة تابعة لمجال التخصص ومع المنطقة الجغرافية المحيطة.