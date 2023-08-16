عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب القوس والسهم يشارك في بطولة العالم بباريس

صدى البلد

يشارك منتخب مصر للقوس والسهم في المرحلة الرابعة لبطولة كأس العالم بباريس والتي ستنطلق اليوم وتستمر منافساتها حتى يوم 20 أغسطس الجاري.

ويمثل المنتخب الثلاثي شريف أشرف وماجد دميان وليندا شرف، وتشهد البطولة مشاركة 380 لاعبا ولاعبة يمثلون 58 دولة مختلفة.

ويقيم الثلاثي خارج مصر ، حيث يتواجد شريف أشرف في ألمانيا، في حين يقيم كل من ماجد دميان وليندا شرف في استراليا، وخاض اللاعبون التدريب الرسمي أمس الثلاثاء قبل انطلاق المنافسات الرسمية اليوم بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتعد البطولة فرصة لثلاثي المنتخب المصري للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات في ظل مشاركة لاعبين يمثلون 58 دولة مختلفة.

received_305700205324075
received_305700205324075

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

قرار عاجل ضد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وآخرين

ترشيحاتنا

إضافة الأهلي إلى لعبة "فيفا 2024".. وأرباح ضخمة في انتظار الدوري المصري| القصة الكاملة

كيف تنجو من تيار السحب| الأرصاد: احذروا القاتل المجهول على الشواطئ

الصحة: مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة قدمت الخدمة لـ 1500 مريض منذ افتتاحها

محمد شريف يصل السعودية للانضمام إلى صفوف الخليج.. صور

طقس حار في القاهرة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي: نتلقى الشكاوى على رقم 15344 ويتم التعامل معها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكن أن يدمر غرفة في دقائق| مالكو الدرجات والأسكوتر الكهربائيين في ورطة..تفاصيل

الممنوعون من الشاي باللبن.. تعرف عليهم

34 جثة ملفوفة في المطبخ.. لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك| صور

لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ